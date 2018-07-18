ГПУ: Экипаж судна «Норд» может беспрепятственно выехать в Крым 

Об этом заявила в среду пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.
«Поночовный (украинский прокурор — ред.) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой», — цитирует слова Тихончик РИА Новости.
25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкий сейнер «Норд» под российским флагом в Азовском море с экипажем из 10 граждан РФ. Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело против Госпогранслужбы Украины по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.