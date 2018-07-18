Предприятие, на котором погиб рабочий, заплатит его семье 800 тысяч рублей

Губахе суд вынес решение взыскать с предприятия денежную компенсацию в пользу семьи мужчины, погибшего на рабочем месте.

Вступил в силу приговор по делу о гибели рабочего на производстве ООО «Горнодобывающая компания».

Несчастный случай произошёл 15 февраля 2017 года. Машинист конвейера затянуло под натяжной барабан. При этом остановить движущийся механизм не было возможности, так как отключающее устройство отсутствовало. Мужчина получил травмы, а затем умер.

Виновным в смерти мужчины Губахинский городской суд признал заместителя директора компании. Суд установил, что руководитель знал о том, что на предприятии нарушаются правила охраны труда, но не устранил их.

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 18 месяцев. Также суд удовлетворил требование семьи погибшего, и взыскал в их пользу с предприятия 800 тысяч рублей.

«Также осуждённый на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдение правил охраны труда и безопасности работ», — пояснили в прокуратуре города Губахи.