Киев разрешил членам экипажа «Норда» уехать с Украины 

Украинская прокуратура заявила, что члены экипажа сейнера «Норд», задержанного пограничниками в марте, могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
Глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры так называемой «АР Крым» Игорь Поночовный заявил, что члены экипажа судна «Норд» «никем не удерживаются на материковой части Украины и могут вернуться домой», сообщила пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте украинские правоохранительные органы задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и отобрали у экипажа судна российские паспорта, выданные в Крыму. Однако сейчас, судя по всему, претензий у Киева к документам членов экипажа «Норда» не имеется.
На прошлой неделе министерство инфраструктуры Украины заявило о массовых задержаниях украинских судов, которые якобы проводят российские силовики. Ужесточение проверок со стороны России могло стать ответом на действия украинских пограничников, задержавших «Норд».