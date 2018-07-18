Мосгорсуд приговорил участников группы киллеров к лишению свободы на сроки от 15 до 24 лет

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил к лишению свободы на сроки от 15 до 24 лет участников группы киллеров, действовавшей в столице в 2011-2013 годах. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следствием было установлено, что «пятеро обвиняемых, действовавших в составе устойчивой вооруженной группы под руководством Виктора Джулая, с 2011 по 2013 годы совершили три покушения на жизнь предпринимателей».

По данным ТАСС, в октябре 2011 года трое участников банды во дворе дома на улице Молдагуловой совершили нападение на председателя совета директоров компании, владеющей крупным терминалом в Подмосковье . Убийство было замаскировано под разбойное нападение, потерпевшему удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. А спустя четыре дня, по данным следствия, участниками группы в центре Москвы, на Бережковской набережной, был застрелен учредитель крупной компании в сфере автосервиса. В ноябре 2013 года возле Шереметьевской улицы в своем автомобиле через стекло водителя был застрелен член совета директоров компании «Мосвторцветмет», пассажир автомобиля получил ранение.

Деятельность банды была пресечена весной 2015 года. По словам Юлии Ивановой, «следственные действия проводились на территории пяти различных регионов, были полностью опровергнуты алиби, заявленные соучастниками».

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в зависимости от роли каждого пятеро фигурантов (трое граждан РФ и двое — Украины ) признаны виновными по статьям о бандитизме, убийстве и покушении на убийство по найму, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и незаконном обороте оружия.