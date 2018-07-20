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Суд Болгарии вынес приговор за жестокое убийство пермячки и её сына
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Суд Болгарии вынес приговор за жестокое убийство пермячки и её сына 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Суд Софии огласил приговор россиянину Герману Костину, признанному виновным в жестоком убийстве пермячки Анны Леонтьевой и её пятилетнего сына.
Как сообщают болгарские СМИ, в зал суда на вынесение приговора подсудимого вносили на носилках, после ареста в 2015 году у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Костин был признан виновным по всем пунктам обвинения и был приговорён к пожизненному заключению.
Напомним, резонансное преступление было совершено весной 2015 года. Чемодан с телом убитого пятилетнего ребёнка, завёрнутое в полотенце, нашли на берегу озера Пасарел в Болгарии. А двумя неделями ранее полиция обнаружила останки его матери, которая была родом из Перми, но несколько лет назад переехала в Болгарию.
Убитая встречалась в бизнесменом, который торговал недвижимостью на Кипре и в России. Экспертиза показала, что на полотенце, в которое был завёрнут и помещён в чемодан ребенок, были следы ДНК Германа Костина.
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