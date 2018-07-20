Суд Болгарии вынес приговор за жестокое убийство пермячки и её сына

Суд Софии огласил приговор россиянину Герману Костину, признанному виновным в жестоком убийстве пермячки Анны Леонтьевой и её пятилетнего сына.

Как сообщают болгарские СМИ, в зал суда на вынесение приговора подсудимого вносили на носилках, после ареста в 2015 году у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Костин был признан виновным по всем пунктам обвинения и был приговорён к пожизненному заключению.

Напомним, резонансное преступление было совершено весной 2015 года. Чемодан с телом убитого пятилетнего ребёнка, завёрнутое в полотенце, нашли на берегу озера Пасарел в Болгарии . А двумя неделями ранее полиция обнаружила останки его матери, которая была родом из Перми , но несколько лет назад переехала в Болгарию.