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На Украине с начала года не хватило электронных браслетов для 411 подозреваемых
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На Украине с начала года не хватило электронных браслетов для 411 подозреваемых 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает УНН со ссылками на данные Национальной полиции.
Как сообщили правоохранители, с начала года сотрудники полиции применили электронные средства контроля за решениями судов к 169 людям.
«В тот же время к 411 лицам электронные средства контроля не были применены вследствие отсутствия свободного оборудования электронного контроля», — указали в полиции.
Там рассказали, что сейчас у украинской полиции есть лишь 518 комплектов электронных средств контроля.
Помимо этого за год электронные браслеты 18 раз ломались не по вине тех, на кого их надели. Лишь два раза сами подозреваемые ломали электронные браслеты.
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