Спецоперация в Мукачево: силовики со стрельбой задержали подозреваемого 

Об этом сообщает интернет-издание Мukachevo.net с места происшествия, куда уже прибыла группа правоохранителей, патрульных и экспертов.
По информации издания, спецназовцы задержали мужчину, который на авто пытался скрыться. Были слышны выстрелы. В ходе погони подозреваемый повредил другие машины.
Задержанному одели наручники. Правоохранители описывают имущество из машины, сообщает Мukachevo.net.
В Главном управлении национальной полиции отметили, что пока не комментируют ситуацию.
В управлении СБУ Закарпатья отметили, что их сотрудники не принимали участия в операции.