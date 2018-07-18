Спецоперация в Мукачево: силовики со стрельбой задержали подозреваемого

Об этом сообщает интернет-издание Мukachevo.net с места происшествия, куда уже прибыла группа правоохранителей, патрульных и экспертов.

По информации издания, спецназовцы задержали мужчину, который на авто пытался скрыться. Были слышны выстрелы. В ходе погони подозреваемый повредил другие машины.

Задержанному одели наручники. Правоохранители описывают имущество из машины, сообщает Мukachevo.net.

В Главном управлении национальной полиции отметили, что пока не комментируют ситуацию.