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На Украине «люди Порошенко» захватили заложника
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На Украине «люди Порошенко» захватили заложника 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины Запорожской области.
Операция длилась почти неделю. 21-летний пострадавший позвонил своим родственникам и умолял спасти его, обратившись в полицию.
Машину остановили около стационарного поста в Запорожье. В салоне оказался похищенный, нож, 2 пистолета, 35 патронов и двое мужчин.
Как выяснилось, оба подозреваемых из Днепра. Один пытался предъявить полицейским поддельное удостоверение работника Администрации президента Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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