На Украине «люди Порошенко» захватили заложника 

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины Запорожской области.
Операция длилась почти неделю. 21-летний пострадавший позвонил своим родственникам и умолял спасти его, обратившись в полицию.
Машину остановили около стационарного поста в Запорожье. В салоне оказался похищенный, нож, 2 пистолета, 35 патронов и двое мужчин.
Как выяснилось, оба подозреваемых из Днепра. Один пытался предъявить полицейским поддельное удостоверение работника Администрации президента Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.