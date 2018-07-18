На Украине «люди Порошенко» захватили заложника

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины Запорожской области.

Операция длилась почти неделю. 21-летний пострадавший позвонил своим родственникам и умолял спасти его, обратившись в полицию.

Машину остановили около стационарного поста в Запорожье . В салоне оказался похищенный, нож, 2 пистолета, 35 патронов и двое мужчин.

Как выяснилось, оба подозреваемых из Днепра. Один пытался предъявить полицейским поддельное удостоверение работника Администрации президента Украины

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.