Ещё
В Прикамье замдиректора предприятия дали 2 года за гибель рабочего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы сроки ввода конкурента "Северного потока-2"
Названы сроки ввода конкурента "Северного потока-2"

В Прикамье замдиректора предприятия дали 2 года за гибель рабочего 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Губахинский горсуд вынес приговор по делу в отношении заместителя директора по производству ООО «Горнодобывающая компания». Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Мужчине назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Несчастный случай произошел 15 февраля 2017 года. Машиниста конвейера затянуло под натяжной барабан, у которого не было отключающего устройства. Рабочий получил смертельные травмы.
Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны. С предприятия взыскано 800 тысяч рублей.
Приговор вступил в силу.
Уралинформбюро: последние новости
Мать ребенка-инвалида остается фигуранткой уголовного дела о сбыте лекарства Pussy Riot претендует на солидную компенсацию со стороны России Ямалец сел на 10 лет за избиение приятеля до смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной131
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры135
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа118
В Москве введен план «Перехват»176
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение