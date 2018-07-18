В Прикамье замдиректора предприятия дали 2 года за гибель рабочего

Губахинский горсуд вынес приговор по делу в отношении заместителя директора по производству ООО «Горнодобывающая компания». Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Мужчине назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Несчастный случай произошел 15 февраля 2017 года. Машиниста конвейера затянуло под натяжной барабан, у которого не было отключающего устройства. Рабочий получил смертельные травмы.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны. С предприятия взыскано 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.