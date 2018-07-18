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Главный инспектор МВД России проведет в Рязани прием граждан
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Главный инспектор МВД России проведет в Рязани прием граждан
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
21 июля в здании Управления
МВД России
по
Рязанской области
главный инспектор МВД России генерал-майор полиции
Роман Викторович Зайцев
примет граждан, сообщает пресс-служба регионального Управления.
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