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Главный инспектор МВД России проведет в Рязани прием граждан
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Главный инспектор МВД России проведет в Рязани прием граждан 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
21 июля в здании Управления МВД России по Рязанской области главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев примет граждан, сообщает пресс-служба регионального Управления.
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