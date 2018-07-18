Замглавы администрации Ленинского района будут судить по обвинению в получении взятки

По версии следствия, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. он в служебном кабинете получил взятку 120 тыс. рублей. За это муниципальный служащий обещал не принимать меры в связи с несоблюдением порядка использования гражданином спортивной площадки во дворе дома на ул. Клинической.

При этом была договоренность о передаче еще 60 тыс. руб. за продолжение «сотрудничества» до мая 2018 года. Таким образом, обвиняемый собирался получить всего 180 тыс. рублей.

5 февраля 2018 г. замглавы администрации района задержали полицейские при получении части взятки — 50 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района для рассмотрения.