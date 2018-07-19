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Экс-директора фонда капремонта Орловской области отпустили под залог в 1,5 млн рублей
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Экс-директора фонда капремонта Орловской области отпустили под залог в 1,5 млн рублей 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: АиФ
ТАСС, 19 июля. Бывший директор Регионального фонда капитального ремонта Орловской области Владислав Масленников, обвиняемый в хищении 27 млн рублей, освобожден из под стражи под залог в 1,5 млн рублей. Орловский областной суд отменил постановление Заводского районного суда города Орла об аресте на два месяца, сообщили в четверг ТАСС в Орловском областном суде.
"Принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения Масленникова В. В. под стражу, суд первой инстанции не принял во внимание требования указанных норм, а также не учел, что Масленников В. В. имеет регистрацию и место жительства на территории Российской Федерации, его личность установлена, мера пресечения в отношении него не избиралась и им не нарушалась, от органов предварительного расследования он не скрывался", — говорится в сообщении.
Помимо этого, суд опирался на постановление пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», в котором прописано, что если преступление совершено индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации совместно с иными лицами, не обладающими указанным статусом, то в отношении этих лиц при отсутствии обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1-4 ст. 108 УПК РФ, также не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ТАСС сообщал, что Масленников в 2016 году заключил пять договоров с ООО «Москомреставрация» на капитальный ремонт общего имущества в городах Орел и Ливны. Однако, по данным следствия, в акты вносились недостоверные сведения о выполненных работах. Как полагает следствие, таким образом удалось похитить более 27 млн рублей. Деньги принадлежали фонду капремонта, учредителем которого является правительство Орловской области.
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