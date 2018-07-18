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В Алуште возбудили уголовное дело из-за неисправного лифта
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В Алуште возбудили уголовное дело из-за неисправного лифта 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Алуште возбудили уголовное дело об эксплуатации неисправного лифта в многоквартирном доме по улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что еще два года назад по результатам технического освидетельствования фирме, ответственной за эксплуатацию подъемника, было рекомендовано прекратить его использование, однако компания никаких мер в данном вопросе не предприняла.
"Ввиду нарушений требований безопасной эксплуатации лифтового оборудования, вследствие которых существует угроза жизни и здоровью пользователей, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что после возбуждения дела неисправности лифта были оперативно устранены.
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