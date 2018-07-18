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Суд принял иск «Газпрома» к тепловым сетям Пскова на 110 млн рублей
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Суд принял иск «Газпрома» к тепловым сетям Пскова на 110 млн рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Арбитражный суд Псковской области, ознакомившись с исковым заявлением ООО «Газпром межрегионгаз Псков» к МП города Пскова «Псковские тепловые сети» о взыскании 109 млн 766 тыс. 286 рублей, принял иск и возбудил по делу судебное производство. Судебный процесс назначен на 25 июля. Отметим, ранее в июле Арбитражный суд Псковской области принял ещё два иска газовиков к псковским теплосетям — на 1 млн 575 тыс. рублей и на 2 млн 185 тыс. рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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