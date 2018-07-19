В Хабаровске осудили виновных в рейдерском захвате нефтеторговой компании

ХАБАРОВСК , 19 июля. / ТАСС /. Центральный районный суд Хабаровска приговорил четырех местных жителей к 3,5 — 4 годам колонии общего режима за рейдерский захват нефтеторгового предприятия, стоимость активов которого превышала 108 млн рублей. Об этом сообщает в четверг региональная прокуратура.

"В Хабаровске к лишению свободы осуждены четверо местных жителей, осуществивших рейдерский захват предприятия по розничной продаже нефтепродуктов.

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от трех лет шести месяцев до четырех лет со штрафом от 200 тыс. до 400 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") признали бывшего полицейского, руководителя аудиторской фирмы и двух хабаровчан, хорошо знакомых с особенностями порядка оформления в госорганах документов при создании юрлиц. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда, ранее они находились под подпиской о невыезде. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Суд установил, что осужденным удалось приобрести право собственности на 100% доли в уставном капитале нефтеторговой компании, принадлежащей двум сестрам-предпринимателям. С 2009 по 2011 годы они сфальсифицировали решения собственников об отчуждении компании. Сами предпринимательницы не знали о происходящем, пока новый собственник весной 2011 года не пришел в офис, потребовав освободить его и передать всю документацию.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Центрального района Хабаровска, один из фигурантов этого дела, который в настоящее время находится в бегах, ранее был в близких отношениях с собственницей предприятия, затем поссорился с ней. Захват предприятия предположительно велся по его указаниям. «Стоимость активов предприятия на момент совершения преступления превышала 108 млн рублей и состояла из трех автозаправочных станций, расположенных в Хабаровске и его пригороде», — уточняется в сообщении.