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Суд оставил под арестом имущество экс-главы Марий Эл
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Суд оставил под арестом имущество экс-главы Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Московский городской суд признал законным арест имущества экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Какое именно имущество было арестовано не поясняется.
«ФедералПресс» не удалось дозвониться до адвоката Леонида Маркелова Елены Вяткиной, чтобы уточнить подробности прошедшего заседания.
Напомним, 10 июля стало известно, что обвиняемому во взятке Леониду Маркелову Мосгорсуд продлил срок ареста до 13 октября этого года.
29 мая экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову следственным комитетом России было предъявлено окончательное обвинение по трем статьям уголовного кодекса РФ
Весной минувшего года Леонид Маркелов по собственному желанию покинул пост главы республики Марий Эл. Он находился в должности с 2001 по 2017 год. После этого стало известно о его задержании из-за обвинения в получении взятки.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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