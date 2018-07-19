В Таиланде начнется судебный процесс по делу Рыбки и Лесли

Рыбка, Лесли и еще шесть человек обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им грозят длительные сроки заключения, вплоть до 10 лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами сексуального обслуживания и 20 лет для лиц, признанных организаторами преступного сообщества.

Первый день процесса, обещающего стать затяжным

Заседание суда, которое состоится в четверг, станет первым заседанием процесса, который обещает быть затяжным, сказал РИА Новости в среду, накануне заседания, таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий на процессе интересы сразу нескольких подсудимых.

"Пока все подсудимые настроены повторно заявить в суде о своей невиновности и попытаться выиграть процесс. Их позиция может, конечно, измениться со временем, но пока я исхожу из того, что они собираются попытаться доказать свою невиновность, а это значит, что процесс будет, скорее всего, затяжным", — сказал адвокат.

"На первом заседании в четверг свидетелей допрашивать точно не будут, максимум, что может произойти — это представление сторонами процесса своей позиции по обвинениям и уточнение перечня вещественных доказательств и списка свидетелей обвинения и защиты. Второе заседание уже назначено судом на 20 августа, и может быть, только тогда начнется допрос свидетелей, но одного заседания для этого, скорее всего, не хватит", — добавил он.

Таиландский юрист также назвал вариант признания своей вины «обычно заманчивым для подсудимых» с точки зрения таиландского законодательства, по которому в большинстве случаев при признании своей вины подсудимого приговаривают к половине наказания, положенного по статьям обвинения. В таких случаях процесс обычно заканчивается приговором на первом же заседании суда.

"Но, по моему мнению, в данном варианте это не лучший выход, кроме случая, если суд выберет наименьшее наказание и «половиной» от него будет условный срок заключения. В деле, связанном с организацией преступного сообщества и предоставлением услуг сексуального характера в составе преступной группы, слишком велика вероятность сурового приговора, «половиной» от которого может оказаться более короткий, но все же довольно длительный срок заключения", — пояснил адвокат.

"Тренинг" и первоначальные обвинения

Рыбка, Лесли и остальные подсудимые были задержаны в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля текущего года в момент проведения нелегального «секс-тренинга», в котором участвовали более 40 человек, в основном, граждан России Белоруссии , и затем были арестованы как организаторы «мероприятия». Остальных участников «тренинга» полиция отпустила.

Первоначально арестованных обвинили в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда. По этому обвинению суд Паттайи оправдал всю группу обвиняемых в апреле этого года в связи со скорым вступлением в силу поправок к трудовому законодательству Таиланда. В соответствии с ними организация семинаров и тренингов иностранными гражданами без разрешения властей страны переходит из категории уголовно наказуемых деяний в категорию административных правонарушений и не карается тюремным заключением. Суд также принял решения о депортации подсудимых в страны их гражданства.

Однако еще до апрельского судебного заседания полиция Паттайи завела по заявлению потерпевших еще одно следственное дело в отношении обвиняемых: в создании преступной организации и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. С началом расследования по этому делу все восемь подследственных были переведены из центров временного содержания иммиграционной полиции, где они ждали депортации, обратно в следственную тюрьму.

Все восемь подсудимых сейчас содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.

В России Лесли и Рыбка проиграли процесс

Тем временем судебный процесс в отношении Рыбки и Лесли в Краснодарском крае по гражданскому иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни закончился победой бизнесмена: суд постановил взыскать по 500 тысяч рублей с каждого из ответчиков. Постановление суда города Усть-Лабинска Краснодарского края об этом было принято 9 июля.

Иск к Вашукевич (Рыбке) и Кириллову (Лесли) Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Помимо взыскания денег с ответчиков, суд также обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото— и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем.