Суд повторно отложил заседание по делу бывшего замгубернатора Курской области 

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска повторно перенес заседание по делу бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки, на 19 июля из-за его плохого самочувствия, сообщил ТАСС в среду адвокат экс-чиновника Андрей Даньков.
"Заседание снова отложено по состоянию здоровья [обвиняемого] на 19 июля. Медики не разрешили ему [Зубкову] пребывать в здании суда. Он же под капельницей с утра лежит, нельзя его везти", — сказал Даньков.
Как сообщалось, ранее заседание было перенесено по причине сердечного приступа, который 5 июля Зубков перенес в здании Ленинского районного суда Курска. По словам адвоката бывшего заместителя губернатора Курской области, в СИЗО Зубкову, имеющему ряд хронических заболеваний, связанных, в частности, с повышенным артериальным давлением, оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы консультации кардиолога и ревматолога.
По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.
В конце мая генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело бывшего заместителя губернатора Курской области, утвердив обвинительное заключение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В качестве обвиняемых по делу также проходят учредитель ООО «Строительная компания „Своя квартира“ Александр Филимонов — по статье „Дача взятки“, директор этой фирмы Наталья Кретова и бывший заместитель начальника областного казенного учреждения „Противопожарная служба Курской области“ Андрей Занин — по статье „Посредничество во взяточничестве“.