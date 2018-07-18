Суд повторно отложил заседание по делу бывшего замгубернатора Курской области

"Заседание снова отложено по состоянию здоровья [обвиняемого] на 19 июля. Медики не разрешили ему [Зубкову] пребывать в здании суда. Он же под капельницей с утра лежит, нельзя его везти", — сказал Даньков.

Как сообщалось, ранее заседание было перенесено по причине сердечного приступа, который 5 июля Зубков перенес в здании Ленинского районного суда Курска. По словам адвоката бывшего заместителя губернатора Курской области, в СИЗО Зубкову, имеющему ряд хронических заболеваний, связанных, в частности, с повышенным артериальным давлением, оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы консультации кардиолога и ревматолога.

По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.