Решение Верховного суда изменит положение участников протестных акций?

Верховный суд разъяснил, что участникам несанкционированных митингов нельзя предъявлять статью о неповиновении полиции. Подробности приводит «Коммерсантъ».

Если митингующие отказываются освобождать улицы по требованию полиции и силовикам приходится их задержать, то наказывать можно только по одной статье административного кодекса — 20.2 «о нарушении закона о публичных мероприятиях». Такие разъяснения Верховный суд дал сайте после рассмотрения дела пенсионерки, задержанной в Петербурге на акции Алексея Навального 12 июня 2017 года.

Ирина Владимировна Юргилевич была задержана 12 июня на Марсовом поле во время несанкционированной акции против коррупции, которую сторонники Навального проводили по всей стране. Фрунзенский райсуд Петербурга оштрафовал ее по двум статьям Административного кодекса: 20.2 («нарушение законодательства о митингах») и19.3 («неповиновение требованию сотрудника полиции»). Пенсионерка должна была выплатить штрафы: 10 тысяч рублей и 500 рублей. После задержания она провела в полиции больше суток. Петербургский городской суд с этим решением районнного суда согласился. Однако председатель судебного состава административной коллегии Верховного суда Владимир Меркулов оставил в силе только одно решение — наказание по статье «нарушение закона о митингах». Второе отменил и указал, что отдельно привлекать гражданку Юргилевич за неповиновение полиции было незаконно.

В решении Верховного суда поясняется, что заявительница не выполнила законные требования сотрудника полиции о прекращении участия в публичном мероприятии, но привлекать за это надо по «специальной норме» КоАП о митингах. Кроме того, административный кодекс запрещает назначать наказание дважды за одно и то же правонарушение.

Решение Верховного суда может иметь масштабные последствия для участников митингов. Означает ли оно, что несколько сотен арестов мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконными? Мнение юриста коллегии адвокатов Москвы «Персона Права» Алены Горнак:

Алена Горнак юрист коллегии адвокатов Москвы «Персона Права» «А это не говорит о незаконности арестов. Получается, что судами по-разному применяется или двояко трактуется при применении одна и та же норма, чтобы в дальнейшем этих проблем не было, Верховный суд разъясняет. И вот то, как разъясняет Верховный суд, и рекомендуется к исполнению, так в последующем и должно при совершении аналогичных правонарушений применяться положение тех или иных статей,. В данном случае мы говорим о тех статьях, которые регулируют правоотношения в сфере организации и проведения публичных мероприятий, в частности митингов. Основной вывод: ранее полученные решения, которые были применены, изменению не подлежат, потому что события, которые произошли, и правоприменительная практика, которая по ним была, даио основание для Верховного суда разъяснить, как действия будут в последующем. Нельзя назвать незаконными те аресты, которые были произведены».

Отказ от применения статьи о неповиновении полиции автоматически запрещает задерживать более чем на три часа тех, кто ранее не привлекался за нарушения правил проведения митингов.