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Полиция начала проверку после хакерской атаки на ПИР-банк
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Полиция начала проверку после хакерской атаки на ПИР-банк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращения администрации ООО «ПИР-банк» (Москва) о хакерской атаке на корреспондентский счет кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в начале июля хакеры совершили первую успешную атаку на российский банк в 2018 году «после затишья более чем в полгода». По данным издания, с корсчета банка в ЦБ в ночь на 4 июля злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей. Председатель правления кредитной организации Ольга Колосова сообщила газете, что вывод части похищенных средств удалось остановить. По ее словам, деньги выведены веерной рассылкой на пластиковые карты физлиц в 22 банках из топ-50, большая часть денег обналичена уже в ночь хищения.
"В МВД России поступило обращение от администрации ПИР-банка о несанкционированных операциях с корреспондентским счетом кредитной организации, осуществленных неустановленными лицами", — пояснили в пресс-центре МВД России.
В министерстве уточнили, что обращение поступило 10 июля. Проведение проверки поручено УВД по Центральному административному округу столичного управления МВД.
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