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В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера
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В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: В городе N
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Уголовное дело двух подростков, обвиняемых в убийстве пенсионера и покушении на убийство еще одного жителя Борского района, передано в суд, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 30 октября 2017 года в поселке Сормовский пролетарий 15-летний и 17-летний подростки беспричинно напали на односельчанина на улице, а потом занесли его в квартиру дома по улице Садовая, где продолжили избиение. Затем обвиняемые вынесли еще живого потерпевшего и сбросили его под крыльцо дома. От ранений 60-летний пенсионер скончался.
Вернувшись в квартиру, подростки жестоко избили ее хозяина, отмечают следователи. Потерпевший 56 лет намеренно перестал подавать признаки жизни, затаив дыхание, перестав шевелиться и говорить, после чего обвиняемые, полагая, что тот скончался, скрылись с места преступления.
"Обвиняемые заключены под стражу. Вину подростки признали частично. Оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних были привлечены родители обвиняемых. Также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый уполномоченный полиции за ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.
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