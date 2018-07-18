Дело экс-начальника отдела Ижевских электросетей передали в суд

В столице Удмуртии в суд направлено дело по обвинению бывшего начальника отдела материально-технического снабжения АО Ижевские электрические сети в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, мужчина был задержан в январе 2018 году. По данным следствия, в декабре 2017 г. обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, давал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам закупочной комиссии сфальсифицировать результаты рассмотрения закупочных процедур, проводимых ИЭС. Делалось это для победы в торгах и заключении контрактов с заинтересованными организациями.

Злоумышленнику теперь грозит до 4 лет лишения свободы.

Добавим, что бывший начальник обвиняемого, экс-директор Ижевских электросетей Сергей Клементьев также в настоящее время находится под следствием и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он незаконно использовал деньги из бюджета предприятия для оплаты мероприятий своей избирательной кампании на выборах в Госсовет республики в 2017 году.