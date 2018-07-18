Крышевал спортплощадку: экс-замглавы Ленинского района Самары предстанет перед судом

Объект использовался для проведения соревнований

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего замглавы администрации Ленинского района, который занимался финансово-экономическими вопросами. По версии служителей закона, злоумышленник получил взятку в крупном размере от «арендатора» спортивной площадки на улице Клинической. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

— Экс-чиновник с сентября 2017 года по 5 февраля 2018 года ежемесячно брал деньги с мужчины, который использовал спортивную площадку для проведения соревнований. При этом «арендатор» не имел права распоряжаться объектом. Злоумышленник занимался подсудной деятельностью прямо на рабочем месте. Всего преступник получил 120 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый договорился о продолжении сотрудничества с гражданином и запросил у него еще 60 тысяч рублей за три месяца использования площадки — до мая 2018 года.

Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца. В феврале его поймали сотрудники полиции. Экс-замглавы района попался при получении части взятки в размере 50 тысяч рублей.

Следователи уже собрали достаточно доказательств вины бывшего чиновника и передали уголовное дело в суд Ленинского района.