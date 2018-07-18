За организацию подпольного казино саратовчанка заплатит 70 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дело в отношение 42-летней жительницы Саратова . Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 171.2 Уголовного кодекса «незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, предприимчивая женщина арендовала подвал в августе 2017 года. Помещение находилось в одном из многоквартирных домов по улице Миллеровской. Внутри было установлено игровое оборудование. Из семи единиц шесть содержали программы для игровых автоматов с денежным выигрышем. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным ведомства, вход в помещение всегда был закрыт. Злоумышленница впускала в зал игроков только после звонка на телефон, номер которого был известен узкому кругу людей.

Незаконные бизнес подсудимой был пресечен работниками прокуратуры области и полиции в декабре 2017 года. В ходе осмотра были изъяты игровое оборудование, бухгалтерская документация и деньги. На момент задержания в зале находились четыре гражданина.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей.