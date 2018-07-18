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Разбойное нападение на микрозаемную организацию совершено в центре Москвы
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Разбойное нападение на микрозаемную организацию совершено в центре Москвы 

BFM.RU 2 часа назад
Как пишет телеграм-канал Mash, в столице введён план «Перехват». Полиция ищет чёрный BMW, на котором скрылись злоумышленники.
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