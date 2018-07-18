Ещё
25-летнюю нижегородку осудили за продажу таблеток для похудения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

25-летнюю нижегородку осудили за продажу таблеток для похудения 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Сормовском районе 25-летняя жительница Нижнего Новгорода предстала перед судом за торговлю запрещенными медицинскими препаратами и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Согласно информации, в прошлом году женщина разместила у себя на странице в соцсети объявление о продаже таблеток для быстрого и легкого похудения. При этом, она знала, что в их состав входит опасное вещество — сибутармин, который может быть опасен для здоровья.
Тем не менее, первые клиентки не заставили себя ждать. На карту, оформленную на подставное лицо, покупательницы переводили нижегородке деньги — одна упаковка стоила 2600 рублей. С этой карты злоумышленница переводила деньги на банковский счет своей матери, как безвозмездную помощь. Это и называется отмыванием денег.
Таким образом, женщину осудили сразу по двум статьям УК РФ: за легализацию денежных средств и за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Суд признал ее виновной по обеим статьям и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, ей придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Новгороде задержаны продавцы препаратов для похудения с психотропными веществами.
Фото: pixabay.com
Vgoroden.ru: последние новости
Экс-депутат «Единой России» отправится в колонию за избиение DJ Smash Более 27 000 нижегородцев могут остаться без электричества из-за долгов Суд не стал ограничивать Сорокина в сроках изучения уголовного дела
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной142
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры138
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа142
В Москве введен план «Перехват»176
Афганистан захотел извинений от России72
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение