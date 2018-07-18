25-летнюю нижегородку осудили за продажу таблеток для похудения

В Сормовском районе 25-летняя жительница Нижнего Новгорода предстала перед судом за торговлю запрещенными медицинскими препаратами и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно информации, в прошлом году женщина разместила у себя на странице в соцсети объявление о продаже таблеток для быстрого и легкого похудения. При этом, она знала, что в их состав входит опасное вещество — сибутармин, который может быть опасен для здоровья.

Тем не менее, первые клиентки не заставили себя ждать. На карту, оформленную на подставное лицо, покупательницы переводили нижегородке деньги — одна упаковка стоила 2600 рублей. С этой карты злоумышленница переводила деньги на банковский счет своей матери, как безвозмездную помощь. Это и называется отмыванием денег.

Таким образом, женщину осудили сразу по двум статьям УК РФ : за легализацию денежных средств и за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Суд признал ее виновной по обеим статьям и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, ей придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде задержаны продавцы препаратов для похудения с психотропными веществами.

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