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Под Волгоградом рецидивист открыл огонь по группе полицейских
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Под Волгоградом рецидивист открыл огонь по группе полицейских 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В станице Берёзовской Даниловского района Волгоградской области трижды судимый Иван Суродин открыл из ружья стрельбу по сельчанам. Преступник закрылся в доме и отстреливался от приехавших полицейских.
Как рассказал V1.ru исполняющий обязанности руководителя Котовского межрайонного следственного отдела СКР России по региону Виктор Алябьев, 52-летний мужчина открыл стрельбу в станице Берёзовской поздним вечером 15 июня.
— Обвиняемый в одиночестве выпивал спиртные напитки у себя дома. Изрядно перебрав алкоголя, он взял охотничье ружьё МР-43 12-го калибра и вышел на улицу, где открыл стрельбу по жителям станицы Берёзовской, — рассказал Виктор Алябьев. — Сельчане вызвали сотрудников полиции. Когда они приехали на вызов, ранее судимый мужчина ещё продолжал стрелять, но к счастью, ни в кого не попал. Полицейские пытались уговорить его сдаться, но он скрылся в своём доме.
Рецидивист произвёл не менее шести выстрелов в сторону следственно-оперативной группы. Полицейские окружили дом.
— Действиями штурмовой группой из пяти человек руководил начальник местной полиции. Полицейские вооружились автоматами Калашникова, в касках и бронежилетах начали штурм дома. В ходе успешных действий сотрудников правоохранительных органов преступника обезвредили и обезоружили. Во время операции по задержанию обвиняемый и сотрудники полиции не пострадали.
По данным собственного источника в правоохранительных органах, арестованный Иван Суродин ранее находился в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и употреблял запрещённые вещества.
Иван Суродин был ранее был судим за убийство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ему предъявлено обвинение по статье 318 ч.2 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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