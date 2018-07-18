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Под Минском МВД ликвидировало захватившего в банке заложницу
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Под Минском МВД ликвидировало захватившего в банке заложницу 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Белорусская милиция ликвидировала мужчину, который в среду, 18 июля, захватил заложницу в банке в городе Заславле Минской области. Операцию провело спецподразделение МВД «Алмаз», потерпевшая освобождена.
Как сообщил журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, инцидент произошел в отделении Белинвестбанка. Мужчина, вооруженный ножом, более двух часов удерживал в заложниках девушку — местную жительницу, клиентку банка, которая, по предварительной информации, ожидает ребенка.
По словам Шухевича, злоумышленник «вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. После безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирно решить это дело было принято решение о проведении силовой операции, а именно освобождении заложника».
О мотивах преступника пока ничего неизвестно, поскольку в ходе переговоров он выдвигал различные требования, но его личность уже установлена. Это местный житель, который уже дважды был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По информации официального представителя Следственного комитета республики Юлии Гончаровой, по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело, информирует БЕЛТА.
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