Под Минском МВД ликвидировало захватившего в банке заложницу

Белорусская милиция ликвидировала мужчину, который в среду, 18 июля, захватил заложницу в банке в городе Заславле Минской области. Операцию провело спецподразделение МВД «Алмаз», потерпевшая освобождена.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич , инцидент произошел в отделении Белинвестбанка. Мужчина, вооруженный ножом, более двух часов удерживал в заложниках девушку — местную жительницу, клиентку банка, которая, по предварительной информации, ожидает ребенка.

По словам Шухевича, злоумышленник «вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. После безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирно решить это дело было принято решение о проведении силовой операции, а именно освобождении заложника».

О мотивах преступника пока ничего неизвестно, поскольку в ходе переговоров он выдвигал различные требования, но его личность уже установлена. Это местный житель, который уже дважды был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По информации официального представителя Следственного комитета республики Юлии Гончаровой, по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело, информирует БЕЛТА.