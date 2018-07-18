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Мосгорсуд отменил ограничение в сроках ознакомления с делом для экс-директора «Гоголь-центра»
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Мосгорсуд отменил ограничение в сроках ознакомления с делом для экс-директора «Гоголь-центра» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции об ограничении в сроках ознакомления с материалами основного уголовного дела «Седьмой студии» для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда столицы об ограничении А. Малобродского в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля и направил материалы на новое рассмотрение в районный суд в ином составе», — пояснили в суде.
Накануне, Басманный суд пересмотрел аналогичное решение Мосгорсуда об ограничении в сроках ознакомления художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова с делом и обязал его прочитать материалы до 1 сентября 2018 г.
Кроме К. Серебренникова и А. Малобродского по делу проходят директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин. Все обвиняемые, кроме А. Малобродского, которому в мае 2018 г. мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде, находятся под домашним арестом.
В отдельное производство из большого дела «Седьмой студии» следователи выделили материалы в отношении бывшего главбуха АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.
По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана «Седьмая студия».
Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 г. по 2014 г. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования и подтверждения израсходования выделенных «Седьмой студии» субсидий. Таким образом, были похищены бюджетные средства. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.
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