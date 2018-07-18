Зауральца отдали под суд за убийство 20-летнего собутыльника 

В суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Мокроусово. Он обвиняется в убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Преступление было совершено в мае 2018 года. Пьяный обвиняемый поругался с 21-летним собутыльником, который гостил у него. Молодой человек ударил хозяина дома кулаком. В ответ обвиняемый зарезал его.
Пришедший через несколько часов приятель убитого вызвал скорую и полицию.
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