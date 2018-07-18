Зауральца отдали под суд за убийство 20-летнего собутыльника

Преступление было совершено в мае 2018 года. Пьяный обвиняемый поругался с 21-летним собутыльником, который гостил у него. Молодой человек ударил хозяина дома кулаком. В ответ обвиняемый зарезал его.

Пришедший через несколько часов приятель убитого вызвал скорую и полицию.

Ранее по теме: Зауралец перерезал горло 20-летнему собутыльнику