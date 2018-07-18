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Прибыльная рыбалка: пограничники задержали браконьеров с уловом на 150 тысяч
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Прибыльная рыбалка: пограничники задержали браконьеров с уловом на 150 тысяч 

Деловое сообщество 2 часа назад
Браконьеры протаранили пограничный катер и попытались скрыться, однако были задержаны. В их плавсредстве «Байда» было обнаружено свыше 700 метров сетей, многочисленный улов, включая рыбы редких пород, занесённых в Красную книгу РФ.
Лодка, сети и рыба были изъяты. В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации» (ч.1 ст.18.3 КоАП РФ), «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» (ч.2 ст.8.37 КоАП РФ), «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» (ст.18.7 КоАП РФ).
Кроме того, по факту сопротивления при задержании возможно наличие признаков преступления по ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
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