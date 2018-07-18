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Украинец избил медработника и отобрал у него сумку с лекарствами
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Украинец избил медработника и отобрал у него сумку с лекарствами 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Инцидент произошел 18 июля около 1:30. Мужчина напал на работников скорой медицинской помощи, которые пытались оказать ему медицинскую помощь. Нападавший ударил женщину-врача, а также избил фельдшера, который пытался за нее заступится. Последнего госпитализировали.
Мужчина выхватил у врача сумку с медикаментами и убежал к себе в квартиру. Об этом сообщает интернет-издание Информатор.
По словам сотрудников патрульной полиции, сожительница мужчины вызвала ему «скорую помощь», так как он лежал без сознания на первом этаже своего подъезда. На вызов приехали мужчина-фельдшер и женщина-врач. Они начали приводить мужчину в чувство. Тот пришел в себя и напал на врача, а после избил фельдшера, который пытался за нее заступиться. Нападавший вырвал у женщины сумку с медикаментами и убежал к себе в квартиру.
Работники «скорой» вызвали полицейских, которые вскоре и задержали мужчину. Задержанного доставили в Новокадакское отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
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