Ещё
Times: следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Детективы, ведущие расследование мартовского инцидента в городе Солсбери, не исключают причастность к истории с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля коллег по его бывшей службе. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.
По утверждению издания, «детективы полагают, что нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, вероятно, совершили нынешние или бывшие агенты российской военной разведки». В материале говорится, что, насколько понимает сама газета, «связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением — бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь».
Однако при этом газета пишет, что следствие не отвергает и версий о возможной причастности к инциденту в Солсбери также и какого-нибудь «другого российского разведывательного агентства».
По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
ТАСС: последние новости
Браудер просит власти США не выдавать его РФ из-за опасений за свою жизнь Источник: в Челябинске задержали замминистра экономического развития региона Бахаева СМИ: в Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни
Комментарии  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ72
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе213
Украина готовится к «возвращению» Донбасса116
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера22
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение