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Группа неизвестных с оружием похитила из фирмы в центре Москвы 10 млн руб. и скрылась на BMW
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Группа неизвестных с оружием похитила из фирмы в центре Москвы 10 млн руб. и скрылась на BMW 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: Москва24
В центре столицы вооруженные неизвестные напали на микрофинансовую организацию и похитили 10 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, на офис микрофинансовой организации, расположенный в Таганском районе Москвы, совершено нападение. Пять человек с огнестрельным оружием открыто похитили 10 млн руб. и скрылись на автомобиле BMW X3», — сказал собеседник агентства.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится проверка.
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