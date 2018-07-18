Группа неизвестных с оружием похитила из фирмы в центре Москвы 10 млн руб. и скрылась на BMW 

В центре столицы вооруженные неизвестные напали на микрофинансовую организацию и похитили 10 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, на офис микрофинансовой организации, расположенный в Таганском районе Москвы, совершено нападение. Пять человек с огнестрельным оружием открыто похитили 10 млн руб. и скрылись на автомобиле BMW X3», — сказал собеседник агентства.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится проверка.