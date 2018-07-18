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BBC заплатит певцу $280 тысяч за вторжение в частную жизнь
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BBC заплатит певцу $280 тысяч за вторжение в частную жизнь 

News.ru 53 минуты назад
Британский певец Клифф Ричард отсудил у BBC$280 тысяч за трансляцию полицейского рейда в его доме по делу о растлении подростка, организованную сотрудниками телерадиовещательной корпорации. Сенсационные съёмки велись с вертолёта.
Также Высокий суд Лондона суд постановил, что артист может получить дополнительные денежные компенсации после следующих судебных заседаний.
Инцидент произошёл в 2014 году. BBC выпустила сюжет об обыске в элитном пентхаусе певца, расположенного на территории графства Беркшир. Полиция подозревала Ричарда в сексуальном насилии по отношению к подростку, которое якобы произошло в 1980-х годах.
Вскоре дело было закрыто за отсутствием доказательств, но певец так и не смог забыть пережитые волнения, и поэтому довольно скоро продал свой пентхаус, передаёт телеканал Sky News.
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