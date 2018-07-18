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Суд переквалифицировал обвинение экс-начальнику МУРа Виктору Трутневу
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Суд переквалифицировал обвинение экс-начальнику МУРа Виктору Трутневу 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 18 июля. Московский гарнизонный военный суд переквалифицировал обвинение экс-начальнику МУРа Виктору Трутневу на покушение на мошенничество.
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