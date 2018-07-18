Источник: глава ДПС по округу в Москве стал фигурантом дела о мошенничестве

По версии следствия, подозреваемые вступили в преступный сговор и сообщили жительнице Москвы, что ее планируют привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, однако эти сведения не соответствовали действительности. По данным следствия, полицейские сообщили москвичке, что проблему можно решить за 1,5 миллиона рублей. Следствие считает, что подозреваемые в итоге получили от женщины всю сумму.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ задержаны командир ДПС ГИБДД Северному округу подполковник полиции Андрей Белоусов и начальник отдела следственной части по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и незаконной миграции", — пояснил источник.

В столичном управлении МВД РИА Новости заявили, что в отношении двух сотрудников УВД по Северному округу проводится проверка, по результатам которой они будут уволены. Фамилии сотрудников там уточнять не стали.