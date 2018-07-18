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Источник: глава ДПС по округу в Москве стал фигурантом дела о мошенничестве
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Источник: глава ДПС по округу в Москве стал фигурантом дела о мошенничестве 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Начальника дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по Северному округу Москвы Андрея Белоусова и главу отдела следственной части по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и незаконной миграции подозревают в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, подозреваемые вступили в преступный сговор и сообщили жительнице Москвы, что ее планируют привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, однако эти сведения не соответствовали действительности. По данным следствия, полицейские сообщили москвичке, что проблему можно решить за 1,5 миллиона рублей. Следствие считает, что подозреваемые в итоге получили от женщины всю сумму.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ задержаны командир ДПС ГИБДД Северному округу подполковник полиции Андрей Белоусов и начальник отдела следственной части по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и незаконной миграции", — пояснил источник.
В столичном управлении МВД РИА Новости заявили, что в отношении двух сотрудников УВД по Северному округу проводится проверка, по результатам которой они будут уволены. Фамилии сотрудников там уточнять не стали.
"В настоящее время в отношении двоих сотрудников УВД по САО ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка по факту совершения ими мошеннических действий, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сказали в пресс-службе столичного управления МВД.
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