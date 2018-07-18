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Бывшему начальнику отдела «Ижевских электрических сетей» грозит до 4 лет лишения свободы
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Бывшему начальнику отдела «Ижевских электрических сетей» грозит до 4 лет лишения свободы 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети» грозит до 4 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Следователи выяснили, что в декабре прошлого года начальник отдела давал незаконные указания подчиненным. Сотрудники закупочной комиссии по его указке должны были фальсифицировать результаты закупок с целью заключения контрактов с «нужными» организациями.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Материалы уже передали в суд.
Отметим, что контрольный пакет акций «Ижевских электрических сетей» принадлежит Ижевску.
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