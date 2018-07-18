Подозреваемого в изнасиловании девочки в Бокситогорске задержали спустя два года

В Бокситогорском районе Ленобласти спустя два года после совершения преступления был задержан подозреваемый в надругательстве над 12-летней девочкой.

Как сообщает пресс-служба областного Следкома , около 23:00 17 июля 2018 года в бокситогорскую полицию обратился отец 14-летней девочки. Он рассказал, что ещё два года назад, в июле 2016 года, неизвестный силком затянул его малолетнюю дочь к себе в автомобиль, после чего надругался над девочкой.

Подозреваемый был задержан сотрудниками угрозыска. Выяснилось, что предполагаемое место совершения преступления находится через дорогу от его дома.

СУ СК по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет». Если вина предполагаемого педофила будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.