Взялись за браконьеров: за отстрел лосей будут сажать на 5 лет

Во-первых, статья дополнена примечанием, определяющим крупный (более 40 тысяч рублей) и особо крупный размер ущерба (120 тысяч рублей). Ущерб, нанесенный животному миру, будет признан особо крупным, если вы застрелили лося (240 тысяч рублей за самца и 400 тысяч рублей за самку), косулю (самец — 120 тысяч рублей, самка — 200 тысяч рублей) или кабана (самец 90 тысяч рублей, самка — 150 тысяч рублей).

Так что любой браконьер, убивший кабана, лося или косулю будет отвечать по 3-ей части статьи 258 УК РФ, максимальное наказание по которой увеличено до 5 лет (в прежней трактовке закона максимальный срок составлял 2 года). Но даже если тюрьмы за незаконную охоту удастся избежать, браконьер заплатит немалый штраф — миллион рублей (раньше сумма штрафа варьировала в пределах 100-300 тысяч рублей).

Более того, отныне даже за незаконно убитую мелочь — белку, например, бобра или зайца, можно загреметь за решетку. Раньше первая часть статьи 258 УК РФ (без крупного ущерба) предусматривала только штраф, а теперь законодатели предоставили судьям возможность сажать даже мелких браконьеров на срок до 2 лет.