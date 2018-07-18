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В Томской области возбудили дело о загрязнении земли навозом
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В Томской области возбудили дело о загрязнении земли навозом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением свиного навоза и куриного помета в окрестностях деревни Кусково. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
По версии следствия, ООО «Промпереработка», очищающее птичники и свинарники «Сибирской аграрной группы», незаконно складировало свежий помет и навоз на общей площади 11,6 гектара. Тем самым предприятие причинило вред землям сельхозназначения. Из-за навоза в почве обнаружено превышение содержания фосфора и подвижного калия. Кроме того в земле найдены бактерии группы кишечной палочки, нитраты, тяжелые металлы, энтерококки, яйца и личинки гельминтов и синатропных мух.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности).
Следователи и сотрудники ФСБ выясняют все обстоятельства произошедшего. В офисах «Промпереработки» и «Сибирской Аграрной Группы» проводятся обыски.
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