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СК возбудил дело по факту сбыта спирта с толуолом в Бурятии
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СК возбудил дело по факту сбыта спирта с толуолом в Бурятии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении шести человек — они обвиняются в хранении и сбыте технического спирта, содержащего токсичный толуол, сообщила пресс-служба ведомства. При обыске было изъято 13,5 тыс. литров спирта.
"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении шести жителей Улан-Удэ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Хранение в целях сбыта, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина-иностранец и пять женщин начали семь лет назад продавать в Улан-Удэ под видом алкоголя технический спирт, содержащий толуол, который поражает нервную систему. Группа закупала спирт в других городах и разливала в мелкую тару. В ходе обыска полиция изъяла у мужчины 13,5 тыс. литров.
Участники группы признали вину. Мужчина находится под домашним арестом, женщины — под подпиской о невыезде.
ТАСС: последние новости
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