СК возбудил дело по факту сбыта спирта с толуолом в Бурятии

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении шести жителей Улан-Удэ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Хранение в целях сбыта, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина-иностранец и пять женщин начали семь лет назад продавать в Улан-Удэ под видом алкоголя технический спирт, содержащий толуол, который поражает нервную систему. Группа закупала спирт в других городах и разливала в мелкую тару. В ходе обыска полиция изъяла у мужчины 13,5 тыс. литров.

Участники группы признали вину. Мужчина находится под домашним арестом, женщины — под подпиской о невыезде.