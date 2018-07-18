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Экс-министр обороны Украины сбежал в Белоруссию
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Экс-министр обороны Украины сбежал в Белоруссию 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение Соломенского районного суда Киева от 5 июля 2018 года.
«Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца и по оперативным данным проживает с семьей в г. Минске, где снимает квартиру», — говорится в мотивировочной части судебного определения.
По мнению прокурора, это дает достаточные основания утверждать об осведомленности подозреваемого о наличии подозрения в совершении уголовного преступления и проведения в отношении него досудебного расследования.
В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно осуществления специального судебного производства в деле Ежеля.
Ранее Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны. Ежеля подозревают в нанесении государству ущерба на 43 млн грн. путем оплаты коммунальных услуг предпринимателям, задействованным в предоставлении услуги по питанию личного состава ВСУ.
В то же время, дело против Ежеля было начато после Майдана, что позволяет критикам говорить о его политическом характере.
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