Мужчина до смерти забил соседа в Вологодской области

Происшествие зафиксировали 23 марта 2018 года в Грязовецком районе, сообщил сайт «Невские новости».

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру соседа высказать недовольство его шумным поведением. Из личных неприязненных отношений молодой человек стал избивать мужчину. От полученных травм потерпевший скончался при госпитализации в отделение реанимации», — рассказали в ведомстве.