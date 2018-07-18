Мужчина до смерти забил соседа в Вологодской области 

Уголовное дело возбудили в отношении 20‐летнего жителя Вологодской области. Его разозлил 42‐летний сосед и мужчина решил убить его, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Происшествие зафиксировали 23 марта 2018 года в Грязовецком районе, сообщил сайт «Невские новости».
«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру соседа высказать недовольство его шумным поведением. Из личных неприязненных отношений молодой человек стал избивать мужчину. От полученных травм потерпевший скончался при госпитализации в отделение реанимации», — рассказали в ведомстве.
По решению суда мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.