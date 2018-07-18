Следователи проводят проверку по факту избиения мужчины подростками

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины во время драки, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

Инцидент произошел вечером 17 июля у одного из домов 32-го комплекса в Набережных Челнах. По предварительным данным, проходя по двору, 49-летний мужчина сделал замечание подросткам, которые щелкали семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили мужчину. По данным следователей, он скончался до прибытия медиков.

После драки двоих подростков доставили в полицию для дачи показаний. Согласно предварительным результатам исследования, смерть мужчины могла наступить в результате сердечной недостаточности.