Ещё
После возмущения США прокуратура открыла дело против погрома НАБУ и САП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После возмущения США прокуратура открыла дело против погрома НАБУ и САП 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.
«По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК — «Хулиганство, совершенное группой лиц», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу поручено Соломенскому управлению Нацполиции.
«Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в Единый реестр также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК», — отмечается в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу будет проводить Шевченковское управление Нацполиции.
Вчера 17 июля в НАБУ проникли протестующие и устроили погром. В то же время, под САП прошла акция протеста, во время которой антикоррупционера Виталия Шабунина облили зеленкой.
Обеспокоенность погромом в НАБУ выразило посольство США, заявившее о неэффективности работы украинской полиции.
Украина.ру: последние новости
5$ в минуту: Полиция Киева накрыла порно-студию На базе отдыха в Донецкой области прогремел взрыв В Киеве прокуратура разоблачила адвоката, вымогавшего взятку для судьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»80
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент95
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение