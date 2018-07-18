После возмущения США прокуратура открыла дело против погрома НАБУ и САП

Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.

«По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК — «Хулиганство, совершенное группой лиц», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование по этому делу поручено Соломенскому управлению Нацполиции.

«Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в Единый реестр также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК», — отмечается в сообщении.

Досудебное расследование по этому делу будет проводить Шевченковское управление Нацполиции.

Вчера 17 июля в НАБУ проникли протестующие и устроили погром. В то же время, под САП прошла акция протеста, во время которой антикоррупционера Виталия Шабунина облили зеленкой.