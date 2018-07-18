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Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию имущества Захарченко
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Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию имущества Захарченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОСГОРСУД ОТКЛОНИЛ ЕЩЕ 4 КАССАЦИОННЫХ ЖАЛОБЫ НА КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО — ПРЕСС-СЛУЖБА
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