В Твери задержали преподавателя ТвГТУ по подозрению в получении взяток от студентов

Следователи СУ СК расследуют уголовное дело в отношении бывшего доцента кафедры «Тверского государственного технического университета», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

22 мая и не позднее 16 июня этого года преподаватель получил через посредника, действовавшего в интересах учащихся учреждения, незаконные денежные вознаграждения в виде взяток в сумме 22 и 26 тысяч рублей за положительное принятие зачетов по одной из дисциплин.

— В ходе расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, допрашиваются свидетели из числа студентов и работников высшего учебного заведения, — сообщает ведомство.

По решению суда преподаватель заключен под домашний арест.