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В Твери задержали преподавателя ТвГТУ по подозрению в получении взяток от студентов
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В Твери задержали преподавателя ТвГТУ по подозрению в получении взяток от студентов 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Следователи СУ СК расследуют уголовное дело в отношении бывшего доцента кафедры «Тверского государственного технического университета», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».
22 мая и не позднее 16 июня этого года преподаватель получил через посредника, действовавшего в интересах учащихся учреждения, незаконные денежные вознаграждения в виде взяток в сумме 22 и 26 тысяч рублей за положительное принятие зачетов по одной из дисциплин.
— В ходе расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, допрашиваются свидетели из числа студентов и работников высшего учебного заведения, — сообщает ведомство.
По решению суда преподаватель заключен под домашний арест.
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