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Ростовские пограничники устроили погоню за браконьерами. Видео
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Ростовские пограничники устроили погоню за браконьерами. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России на прошлой неделе попытались задержать браконьеров, занимающихся незаконным выловом рыбы ценных пород в Таганрогском заливе.
Преступники совершили попытку скрыться, и дальнейшая погоня за ними была снята на видео одним из пограничников: браконьеры, рискуя своими и чужими жизнями, устроили на воде настоящие гонки, и в какой-то момент едва не протаранили пограничный катер.
В результате преуступники были задержаны с поличным — в их лодке были обнаружены сети и рыба, запрещенная к вылову. Теперь им грозит не только административное, но и уголовное преследование, поскольку их действия при задержании представляли угрозу для жизни и здоровья представителей власти.
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