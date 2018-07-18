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Челябинец убил бывшую жену, чтобы она не вышла замуж за другого
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Челябинец убил бывшую жену, чтобы она не вышла замуж за другого 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
После продолжительных поисков найдено тело пропавшей челябинки, которая отправилась на встречу с бывшим мужем. Обвинение в убийстве предъявлено 41-летнему сотруднику МВД, который является отцом ребенка убитой женщины.
«По версии следствия, в вечернее время 18 июня текущего года обвиняемый, в одном из гаражных кооперативов областного центра, совершил убийство 36-летней женщины а после вывез ее тело в район села Миасское и закопал. Обвинял заключен под стражу», — об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.
Убитой было 35 лет. У нее осталась 13-летняя дочь.
По информации СМИ, мотивом убийства стали опасения мужчины, что бывшая жена устроит свою личную жизнь и рядом с их совместным ребенком будет жить неизвестный ему мужчина. Вместе супруги прожили 12 лет, развелись около двух лет назад. Инициатором развода был муж, у которого в браке возникли другие отношения. После развода взаимоотношения бывших супругов складывались благополучно. Отец беспрепятственно виделся с ребенком, оказывал финансовую помощь.
В день убийства 16 июля убитая приехала в гараж бывшего мужа, чтобы забрать оставленные там на хранение вещи.
В гараже мужчина и реализовал свой преступный умысел. Тело убитой вывез и спрятал близь села Миасского.
Пытался запутать следствие, отправляя СМС с телефона убитой о том, что она отдыхает в Крыму.
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